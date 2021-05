Accident în Gorj. Patru persoane, printre care și o gravidă, au ajuns la spital Patru persoane, printre care și o gravida, au fost implicate intr-un accident rutier, in timp ce se indreptau spre Manastirea Tismana. Gravida era alaturi alte doua femei in mașina condusa de un tanar de 20 de ani. Mergeau la lacașul de cult sa se roage pentru o naștere usoara. Insa drumul lor s-a sfarșit brusc, intr-o intersecție. De vina ar fi un șofer de 32 de ani, care nu le-a acordat prioritate. In urma impactului, mașina in care se aflau a fost aruncata intr-un stalp de electricitate, conform Știrileprotv.ro. Femeile și șoferul celeilalte mașini au ajuns la spital, cu ambulanțele. Medicii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

