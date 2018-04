Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Un echipaj al Detasamentului de Pompieri 2 Craiova din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj a intervenit marti la amiaza pentru degajarea unui copac cazut pe plafonul unui autoturism parcat pe strada Henri Coanda din Craiova.

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Un accident foarte grav s-a petrecut miercuri, in jurul orei 14:00, pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. Primele informații indica faptul ca un barbat care se afla la volanul unui autoturism marca Renault și care circula pe DN7, din direcția Pauliș inspre Arad, in dreptul Monumentului…

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…