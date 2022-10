Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, 4 autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier la coborare in localitatea Feleacu, spre Turda. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in comuna Feleacu. In accident au fost implicate 4 autoturisme,…

- Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, in municipiul Focșani , pe Bulevardul Independenței s-a produs un accident rutier. Din primele date, coliziunea a avut loc intre 3 autoturisme, rezultand ranirea a doua persoane.(un conducator auto și o pasagera). Rezultatele…

- Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, in municipiul Focșani , pe Bulevardul Independenței s-a produs un accident rutier. Din primele date, coliziunea a avut loc intre 3 autoturisme, rezultand ranirea a doua persoane.(un conducator auto și o pasagera). Rezultatele…

- Un accident rutier s-a produs aseara, in jurul orei 21:50, pe strada Dejului din municipiul Gherla. Au fost implicate doua autoturisme parcate și alte doua aflate in mișcare, conduse de doua femei, de 36 de ani, respectiv 19 ani, in direcția municipiului Dej. ”Din primele cercetari, coliziunea dintre…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din Horia spre Șiria. Trei persoane au fost ranite, fiind transportate la spital. „Accident rutier la ieșire din Horia spre Șiria cu 3 autoturisme implicate, posibil o victima incarcerata. Intervin…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi in Pasul Mestecanis, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului au rezultat 5 victime, una fiind incarcerata. Persoana incarcerata, un barbat de 69 de ani, a fost extrasa. Din nefericire, cadrele…

- Un accident violent in care au fost implicate opt persoane a avut loc in apropierea localitații Campia Turzii. Șase persoane au fost transportate de urgența la spital. Pompierii din Cluj au intervenit vineri, 5 august, la un accident rutier grav care a avut loc intre Turda și Campia Turzii. In cele…

- Doua persoane au murit si trei au fost grav ranite intr-un accident petrecut in noaptea de joi spre vineri, in localitatea constanteana Cobadin. In evenimentul rutier au fost implicate trei masini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…