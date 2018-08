Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grava a avut loc la orele pranzului, din cauza unui sofer care a iesit de pe o strada laterala si a lovit patru biciclisti, care se deplasau regulamentar. Totul s-a petrecut in fata sediului postului de Politie al orasului Zarnesti. Victimele sunt adolescenți, membri ai unui club de ciclism…

- O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite dupa coliziunea intre doua autoturisme, in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul national Piatra-Neamt - Roman, in localitatea Turturesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, scrie Agerpres."Au…

- O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite dupa coliziunea intre doua autoturisme, noaptea trecuta, pe drumul national Piatra-Neamt – Roman, in localitatea Turturesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Au fost descarcerate 3 persoane, 2 dintre…

- Un accident grav a avut loc joi, in judetul Brasov. O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite. Doua masini au fost implicate in aceasta tragedie. Accidentul s-a produs pe DN 1S, la iesire din localitatea Parau spre Venetia de Jos, potrivit reprezentantului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- 13.18 Din pacate, s-a confirmat: o persoana a decedat. Celelate doua sunt politraumatizate ușor. Accidentul s-a produs din cauza unei depașiri neregulamentare. 13.00 Accident rutier la iesirea din Parau catre Venetia. „Din primele informații pe care le deținem, ar fi vorba despre trei victime, dinte…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine la aceasta ora pentru evacuarea apei care a patruns in mai multe curti din orasul Zarnesti. Actioneaza Sectia ISU din Zarnesti si Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. major Luiza Danila,…

- Un autobuz in care se aflau 33 de pasageri s-a rasturnat, luni dimineata, la iasirea de pe Autostrada A1, catre zona industriala a orasului Sibiu, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta arata ca 32 de persoane vor fi transportate la spital. Seful Departamentului…

- Ploile abundente de miercuri au provocat inundatii in mai multe apartamente ale unui bloc și in subsolurile unui imobil in localitațile brașovene Bod și Ghimbav. In urma ploii torențiale, 11 locuinte dintr-un bloc de pe strada Fabricii din localitatea brasoveana Bod au fost inundate. Militarii de la…