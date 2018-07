Stiri pe aceeasi tema

- Gafe la parada de Ziua Franței de pe Champs Elysee. Doua motociclete s-au ciocnit in timp ce realizau coregrafia pregatita cu ocazia sarbatoririi a 229 de ani de la Caderea Bastiliei, iar un jetul de fum lasat in urma de un avion in timpul paradei aeriene era de culoare roșie in loc de albastru. Parada…

- La parada de Ziua Nationala, Franta arata cele mai noi echipamente militare pe Bulevardul Champs Elysees, intre Arcul de Triumf si Place de la Concorde. Premiera din anul acesta: Japonia si Singapore sunt tari invitate de onoare. Ceremonia a fost deschisa de presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Pentru…

- La un pas de tragedie. O femeie în vârsta de 61 de ani a fost lovita de un automobil în timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs ieri, în jurul orei 12:30 în orașul Soroca. Potrivit poliției, în timp ce batrâna traversa…

- Un adolescent i-a spus pe nume, “Manu”. Cum i-a raspuns președintele Franței tanarului care se afla in public, la ceremonia de la Suresnes, menita sa evoce Apelul de la 18 iunie 1940 al lui de Gaulle. Prezent la o ceremonie oficiala de celebrare a 70 de ani de la faimosul discurs a lui Charles de Gaulle,…

- Șaptezeci persoane, dintre care opt sub 18 ani, au murit, sambata noaptea intr-un club din Caracas, Venezuela, in timpul unei petreceri de absolvire. Tinerii petreceau in localul aglomerat cand a explodat o grenada lacrimogena și s-a produs panica generala, scrie Deutsche Welle. Incidentul s-a produs…

- În aceasta dimineața, echipele de salvare au fost nevoite sa intervina pentru salvarea unui femei care a fost ranita grav în urma unui accident rutier. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Decebal cu Mircea cel Batrân din Constanța, loc în care în urma…

- Un accident a avut loc, duminica, in județul Argeș, pe drumul dintre Pitești și Ramnicu Valcea. Un autocar, in care se aflau 30 de oameni, dintre care 13 sunt copii, s-a ciocnit cu o mașina in care se aflau alte trei persoane.

- O persoana este data disparuta, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident naval in care a fost implicata o ambarcatiune, in Delta Dunarii. Deocamdata, imprejurarile in care s-a produs acest eveniment nu sunt cunoscute.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…