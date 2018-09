Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie grav s-a produs in urma cu putin timp pe DN1B, pe raza comunei Chitorani. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua TIR -uri si o autoutilitara, iar in urma impactului, un barbat a ramas incarcerat. Echipajele ISU au reusit sa extraga victima de sub fiarele masinii,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova. Din primnele informatii o victima este incarcerata. Potrivit ISU dobrogea, la fata locului se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, 2 autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta…

- Circulația e ingreunata pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitala, dupa ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a patruns pe scuarul ce delimita benzile, lovind mai multe persoane. La accident au ajuns cinci echipaje SMURD, o fetița de 5 ani și tatal ei fiind in drum spre spital.…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe DJ102, in localitatea prahoveana Nucsoara de Sus, comuna Posesti. Potrivit IJP Prahova, conducatorul unui autoturism in care se aflau 3 persoane a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un stalp de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Posesti, sat Nucsoara de Sus, judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova se intervine la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Din primele informatii doua autoturisme au fost impliucate in accident in care…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii prahovene Urlati. Potrivit ISU Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, masina derapand in afara partii carosabile. Un pasager in varsta de 33 de ani si un copil de 6 ani vor fi transportati la spital.…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe Centura de Vest a Ploiestiului, fiind implicate doua autoturisme. Potrivit ISU Prahova, un alt participant la trafic a sunat la 112 si a solicitat interventia echipajelor de Politie si a Descarcerarii, declarand ca exista victime prinse…

- Patru persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, in urma unui grav accident rutier petrecut pe DN1B, in zona localitatii Bucov. Doua masini, in care se aflau, din primele informatii, patru persoane, s-au ciocnit violent, traficul fiind restrictionat pe cate o banda pe fiecare sens, de langa axul…