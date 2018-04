Accident în Dobric. Patru tineri au ajuns la spital. Mașina în care se aflau, DISTRUSĂ – FOTO/VIDEO Patru tineri au ajuns la spital, in aceasta noapte, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un gard de beton, in localitatea bistrițeana Dobric, la 24 de kilometri de Dej. Accidentul s-a petrecut puțin inainte de miezul nopții. In autoturismul marca Audi, inmatriculat in județul Bistrița-Nasaud, se aflau patru tineri cu varste cuprinse intre 15 și 20 de ani. La un moment dat, șoferul mașinii ar fi apasat prea tare pedala de accelerație, a ieșit de pe carosabil și s-a infipt intr-un gard de beton pe care l-a și distrus. Vecinii speriați de bubuitura auzita au pus mana pe telefon și… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

