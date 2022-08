Accident în direct la TVR Reporterul TVR Iași transmitea in direct dintr-una din cele mai periculoase intersecții din comuna Gadinți, județul Neamț, cand in fața sa s-au ciocnit trei mașini. The post Accident in direct la TVR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

