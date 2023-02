Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care a fost implicat un copil și un autoturism s-a produs luni seara, la Dej. In jurul orei 18.15, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Dej. Din primele cercetari, s-a constatat ca un barbat de 46 de ani din Dej, aflat la volanul…

- Politistii au retinut un sofer de 49 de ani, care a provocat un grav accident rutier la Bacau. Avand o alcoolemie de unu la mie in aerul expirat, barbatul a lovit in plin o femeie care traversa pe trecerea de pietoni.

- O femeie de 40 de ani, din municipiul Focsani, a fost acrosata de un autoturism apartinand Ministerului Apararii Nationale (MApN), luni dimineata, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres. „Astazi, 09 ianuarie,…

- Un accident mortal s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 6.15, pe trecerea de pietoni din dreptul Metro Florești. La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 06.15, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN1 E60, in comuna Florești, in cadrul caruia o persoana…

- La data de 28 decembrie 2022, ora 11:44, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe DN 7, in localitatea Simeria, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului, au constatat ca, un barbat in varsta…

- Un copil de 11 ani și bunica, in varsta de 66 de ani, au fost loviți de o mașina pe trecerea de pietoni, din Tulcea, de un șofer in varsta de 19 ani, care nu a oprit mașina la timp. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ACCIDENT rutier la Cugir: O femeie de 70 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier la Cugir: O femeie de 70 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc la data de 13 decembrie…

- ULTIMA ORA… Un accident rutier ce putea avea urmari tragice a avut loc, in urma cu puțin timp, in apropierea magazinului Aurocor din gara. Victima, o femeie de aproximativ 45 de ani a fost lovita in plin de un șofer neatent. In urma impactului, femeia a suferit un traumatism cranian și un traumatism…