ACCIDENT în Dej. O mașină s-a izbit, azi-noapte, de un parapet – FOTO Un accident rutier a avut loc azi-noapte, in jurul orei 03:10, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Din primele informații, o mașina s-a izbit de un parapet, dupa ce șoferul in varsta de 49 de ani ar fi pierdut controlul volanului. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit polițiștii dejeni, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și un echipaj medical. Din fericire, evenimentul s-a soldat fara victime, doar cu pagube materiale. Șoferul in varsta de 49 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Articolul ACCIDENT in Dej. O mașina s-a… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

