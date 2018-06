Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat pe DN7 Gaesti – Tartasesti, la kilometrul 50+200 metri, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma evenimentului o persoana a fost ranita grav.

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri dupa-amiaza pe drumul national 71, in localitatea damboviteana Ilfoveni, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor politiei judetene Dambovita, doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 71, in conditii care nu au fost…

- Un accident a avut loc, vineri in jurul orei 12:00, pe strada București din Alba Iulia, unde doua mașini au intrat in coliziune, dupa o neacordare de prioritate. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, una dintre persoanele aflate in mașinile implicate…

- Traficul rutier este ingreunat pe DN1 centura de Vest a municipiului Ploiesti, unde patru masini s-au ciocnit. In urma accidentului, o persoana a fost ranita grav. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Prahova, pe DN1 centura de Vest a municipiului Ploiesti, a avut loc un accident…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul rutier este oprit, pe a doua banda a Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers dintre Bucuresti spre Constanta, in dreptul kilometrului 180, dupa ce o masina s-a rasturnat, iar o persoana a fost ranita grav, aceasta fiind transportata la spital cu elicopterul.

- Un accident rutier s-a produs astazi (marți), la ieșirea din Pufești, spre Focșani, pe E85. In eveniment au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita ușor. Din primele informații, este vorba despre un accident ușor, care s-a produs ca urmare a neasigurarii…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, s-a petrecut vineri pe DN 2A, in localitatea Ciochina, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita.In accident au fost implicate doua autoturisme, iar pentru salvarea persoanei ranite a intervenit, in prima faza, un…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…