Accident în curtea unei şcoli din Londra: O a două fetiţă a decedat O a doua fetita in varsta de opt ani a decedat duminica in urma unui accident produs joia trecuta dupa ce o masina a intrat in plin in curtea unei scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei, cu doar cateva ore inainte de inceperea vacantei scolare, a anuntat politia, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu profunda tristete anuntam decesul iubitei noastre Nuria duminica, 9 iulie", se arata intr-un comunicat al politiei londoneze care transmite un mesaj din partea familiei copilului. Nuria fusese spitalizata dupa accident si de atunci se afla in stare foarte critica. CITESTE SI Cel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

