Accident, in Constanta, pe strada Nicolae Iorga. O victima

- Un accident rutier a fost anuntat la Dispeceratul ISU al judetului Constanta, putin inainte de miezul noptii. Potrivit primelor informatii este vorba despre o coliziune, intre doua autoturisme, posibil pe fondul neacordarii de prioritate. O victima, neincarcerata, si consstienta, are nevoie de ingrijiri…

- Un accident rutier s-a produs, marți dimineața, in jurul orei 08:40, la intersecția strazilor Aleea Retezat cu Mehedinți. Potrivit anchetatorilor, o șoferița nu s-a asigurat suficient la patrunderea intr-o intersecție și astfel nu i-ar fi acordat prioritate de trecere alteia. „O conducatoare auto in…

- Un accident de circulatie a avvut loc in Mamaia Nord in aceasta dimineata, in jurul oreilor 06.00. Apelantul care a anuntat salvatorii de la ISU Dobrogea Constanta a spus ca o masina a intrat intr un stalp de iluminat. O victima, constienta, si cooperanta are nevoie de ingrijiri medicale de specialitate.…

- Accident rutier pe strada Baba Novac din Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 25 aprilie, sa intervina in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier pe strada Baba Novac din Constanta.In urma impactului,…

- Accident rutier in muncipiul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina, astazi, 20 aprilie, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident intre doua autoturisme, pe strada I. G. Duca.In urma impactului, o rezultat o victima.…

- Un accident rutier pe strada Budiului, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a soldat cu o victima incarcerata. Aceasta a ramas prinsa in partea dreapta a autoturismului. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Targu Mureș. Victima o femeie de aproximativ 50 de ani, conștienta, cooperanta,…

- Accident rutier pe strada Nicolae Iorga din Constanta.Un accident rutier s a produs in aceasta seara, la intersectia strazii Nicolae Iorga cu strada Mihai Viteazu. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.Reamintim ca, incepand de astazi, pe strada Nicolae Iorga se circula doar dinspre bulevardul…

- Accident rutier in municipiul Constanta.Un accident rutier s a produs sambata, la intersectia bulevardului Mamaia cu strada I.G.Duca. Potrivit informatiilor, un pieton a fost ranit.Victima este constienta.Stire in curs de actualizare. ...