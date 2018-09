Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la iesire din municipiul Constanta spre Ovidiu in zona magazinului Selgros. Cadrele medicale de la ambulanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, in apropierea Cimitirului Central. Din primele informatii in accident a fost implicata o tanara insarcinata. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la Ambulanta. Potrivit SAJ Constanta, tanara insarcinata…

- Un barbat de 48 de ani care lucra la un hotel din stațiunea Olimp, aflat in renovare, a murit luni, cazand de pe o schela intr-un țaruș metalic. Cazul este considerat accident de munca, fiind cercetat și de ITM Constanța, scrie Mediafax.Potrivit polițiștilor constanțeni, barbatul lucra la…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, zona Poarta 1. Din primele informatii un pieton a fost ranit. Cadrele medicale de la Ambulanta au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un copil de 3 ani si mama lui au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce ambulanta care ii ducea la spital a fost lovita de o masina intr-o intersecție din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, Ambulanta era condusa in municipiu de un barbat in varsta de 43 de ani. ”Avand in funcțiune […]…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada IL Caragiale din municipiul Constanta. Din primele informatii un motociclist a fost ranit dupa ce a fost lovit de o masina. Din impact a fost avariat si un autoturism parcat. Un echipaj de la Ambulanta a transportat motociclistul la spital.…

- O ambulanța SMURD, care se afla in deplasare catre un pacient, a fost implicata intr-un accident rutier pe o strada din Constanța. Din primele informații reiese ca autospeciala a fost lovita de un...

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute, la intrarea in Statiunea Eforie Nord, la intrarea dinspre Constanta catre centru. Potrivit martorilor o femeie care nu s a asigurat la traversarea strazii a fost lovita chiar in dreptul benzinariei si spulberata pur si simplu. La locul interventiei…