ACCIDENT în comuna Lunca Mureșului. O șoferiță a intrat cu mașina într-un șanț. O pasageră din autoturism a ajuns la spital ACCIDENT in comuna Lunca Mureșului. O șoferița a intrat cu mașina intr-un șanț. O pasagera din autoturism a ajuns la spital O femeie in varsta de 70 de ani din Lunca Mureșului a ajuns la spital vineri, dupa ce mașina in care se afla, condusa de o tanara de 24 de ani din localitate, a intrat intr-un șanț. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 ianuarie 2022, in jurul orei 09.00, pe DJ 107F, in comuna […] Citește ACCIDENT in comuna Lunca Mureșului. O șoferița a intrat cu mașina intr-un șanț. O pasagera din autoturism a ajuns la spital in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

