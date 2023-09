Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune grava a avut loc astazi in satul Harja din comuna Oituz, implicand trei vehicule: un microbuz in care se afla o familie cu 7 copii, un tir și o autoutilitara. Din fericire, nu exista persoane incarcerate, insa noua persoane au suferit rani și au fost transportate la spital. La fața locului…

- ULTIMA ORA… Un accident de circulație care ar fi putut avea urmari dintre cele mai tragice a avut loc in localitatea Vladia, comuna Dragomirești. Martorii au anunțat ca doua autoturisme in care se aflau 6 persoane, doi minori și patru adulți, s-au ciocnit. La fața locului a intervenit o autospeciala…

- Un autoturism a izbit un altul, care, la randul lui, a intrat in coliziune cu o alta mașina. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un tanar, de 21 ani, din Farcasa, conducea un autoturism pe DN 15B, in localitatea Vanatori-Neamt, ar fi intrat in coliziune cu un…

- ACCIDENT… Un autoturism in care se aflau doua persoane a fost lovit de trenul IR 1866, care se deplasa pe relația Galați-Iași. Cele doua persoane aflate in autoturism au fost evacuate de ceilalți participanți la trafic, sunt conștiente și cooperante. Accidentul rutier a avut loc la nivel cu calea ferata,…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier grav in judetul Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in Satu Nou din comuna ieseana Schitu Duca…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-comuna-schitu-duca-un-pieton-a-fost-lovit-de-un-autoturism-exclusiv-4740210…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași, pe Bulevardul C.A. Rosetti. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca un pieton a fost lovit mortal de un autoturism. UPDATE: Pietonul decedat este un barbat. De asemenea, șoferul care se afla la volanul autoturismului…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs intre o autoutilitara și un autoturism. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Printre victime se afla și un copil…https://www.bzi.ro/accident-rutier-la-scanteia-un-pieton-a-fost-acrosat-de-un-autoturism-4734936…