- Troleibuzele care circula pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant și strada Ismail nu vor staționa in stațiile de așteptare, incepand de astazi, orele 08:00. Anuntul a fost facut de reprezentantii Regia Transport Electric Chișinau.

- Trafic infernal in centrul Capitalei. Mai mulți veterani care protesteaza au blocat circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare, in perimetrul strazilor Mitropolit Gavriil Banulescu - Bodoni și Alexandru Pușkin.

- O masina a fost avariata grav, in urma unui accident care s-a produs pe strada Tudor Vladimirescu din sectorul Riscani al Capitalei.La fata locului a intervenit o ambulanta. Deocamdata, nu se cunosc mai multe informatii.Revenim cu detalii.

- Accidentul s-au produs in dupa-amiaza zilei de sambata, in intersectia bulevardului Stefan cel Mare si strada Serghei Lazo. Este a doua ambulanta implicata in aceasta saptamana in accidente rutiere.Stirea se actualizeaza.

- Incendiu la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Stefan cel Mare din Capitala. Un taxi este cuprins de flacari.Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook. Din imagini se poate observa ca flacarile au izbucnit de sub capota masinii.

- Ghinion pentru trei soferite. Acestea si-au ciocnit automobilele la intersectia strazilor Alexei Sciusev si Armeneasca din Capitala.Imaginea a fost plasata pe Facebook de catre un martor ocular.Deocamdata nu se cunoatte cine se face vinovat de producerea accidentului.

- Accident in centrul Capitalei. Un autobuz si doua masini s-au ciocnit pe bulevardul Stefan cel Mare. Incidentul a generat ambuteiaje in ambele sensuri de deplasare.Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vizitat miercuri, 18 decembrie, Casa de tip familial „Sf. Ștefan”, din sectorul 1 al Capitalei.Centrul ofera gazduire și asigura copiilor accesul, pe o perioada determinata, la ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii…