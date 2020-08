Accident în centrul capitalei cu implicarea unei ambulanțe (FOTO) Un accident rutier cu implicarea unei ambulanțe s-a produs, cu puțin timp in urma, in sectorul Centru al capitalei. Potrivit oamenilor legii, persoane traumate nu sint. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor București și Tighina. O ambulanța, condusa de un șofer in virsta de 48 de ani, s-a ciocnit cu un autocar Setra, condusa de un barbat de 49 de ani, transmite unimedia.info. Poliți Citeste articolul mai departe pe noi.md…

