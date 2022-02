Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit, sambata dimineața, la un accident rutier semnalat in jurul orelor 11.50, pe DN1C, pe raza localitații Cațcau, in care au fost implicate 3 autovehicule. Din primele informații, conducatorul unui autoturism de 61 de ani, din municipiul Dej, care circula pe direcția Baia Mare…

- Un accident rutier a avut loc in dimineata aceasta pe strada Oltului din Baia Mare, la intersecția cu strada Nisiparilor. In accident au fost implicate doua autoturisme. La fața locului au ajuns 3 echipaje de Poliție, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ Maramureș. Potrivit polițiștilor, in accident au…

- Accident grav pe drumul județean 187 la Ruscova. Din primele informații se pare ca in accident au fost implicate trei autoturisme. Doua dintre acestea au ramas pe partea carosabila, iar una a spulberat un gard și s-a oprit in gradina unui localnic. Conform informațiilor oficiale se pare ca o persoana…

- Sambata, in jurul orei 15.22, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1C, in localitatea Cațcau, impactul fiind produs intre 2 autovehicule. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, un barbat de 55 de ani, din Dej, care se deplasa din direcția Baia…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autovehicule, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:22, pe DN1C, in localitatea Cațcau. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un barbat de 55 de ani, din Dej – care se deplasa dinspre Baia Mare inspre Dej, ar fi…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autovehicule, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:22, pe DN1C, in localitatea Cațcau. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un barbat de 55 de ani, din Dej – care se deplasa dinspre Baia Mare inspre Dej, ar fi…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe strada Olteniei din municipiul Baia Mare. Vinovat de producerea acestuia a fost șoferului unui autoturism BMW care s-a urcat la volan deși consumase bauturi alcoolice. Acesta a acroșat un autoturism Renault Scenic parcat regulamentar, apoi s-a…