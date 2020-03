ACCIDENT în Câțcău, provocat de șofer băut Un accident de circulație, soldat cu mai multe victime, a avut loc sambata seara, in jurul orei 20:20, pe DN1C, pe raza localitații Cațcau. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un barbat in varsta de 32 de ani, din Muncel, comuna Cațcau – care circula dinspre Dej spre Baia Mare, pe fondul vitezei excesive și fiind sub influența bauturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a patruns pe sensul opus și a intrat in coliziune cu un autovehicul care circula regulamentar din direcția opusa. In urma unui… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

