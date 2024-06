Accident în cartierul clujean Mănăștur. Un tramvai a spulberat un autoturism! Un tramvai a intrat in plin intr-un autoturism, in zona podului Calvaria din cartierul clujean Manaștur. La volanul autoturismului era o femeie de 55 de ani, din Huedin, care nu a acordat prioritate de trecere tramvaiului. Șoferița a fost dusa la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la un eveniment rutier petrecut pe strada Plopilor din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului au ajuns doua autospeciale și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism și un tramvai avariate, fara ocupanți in acestea. O femeie, in varsta de aproximativ 50 de ani, a fost consultata… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

