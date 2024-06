Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au ciocnit sambata, 22 iunie, in zona localitatii Soimus, județul Hunedoara. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite, printre care și o fetița de cinci ani, iar autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție, transmite site-ul local Servus Press.Accidentul a avut loc pe DN…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Accidentul a avut loc luni dimineața in localitatea ieșeana Podu Iloaiei, intre un autocar in care se aflau 55 de persoane și doua autoturisme, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Iași, citat de News.ro și publicația locala Buna Ziua Iași.Trei persoane au suferit atacuri de panica,…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc vineri la magazinul de materiale pentru constructii Dedeman, aflat la marginea municipiului Botosani. Autoritatile au activat PLANUL ROSU de interventie. UPDATE Primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, a declarat ca zece persoane au fost ranite in urma…

- Accidentul a avut loc, marți, in localitatea Petris, comuna Cetate, județul Bistrița-Nasaud, fiind implicate mai multe persoane. Autoritațile locale au activat Planul Rosu de Interventie, relateaza News.ro.Potrivit IGSU, din primele informatii, in accident ar fi implicate noua persoane, dintre care…