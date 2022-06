Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 58B Resita-Timisoara, in localitatea Maureni, din judetul Caras-Severin. O soferita a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate.

Un grav accident a avut loc in aceasta dimineața pe DN57B, intre Oravița și Marila, județul Caraș-Severin. O mașina de gunoi a cazut intr-o rapa, iar un barbat a murit și alți doi au fost raniți.

Zece persoane, intre care sapte copii, au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Botosani, in care au fost implicate doua masini, informeaza News.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost anuntati de producerea unui eveniment…

Grav accident rutier in aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, la ieșirea din localitatea carașeana Topleț spre Orșova, puțin dupa ora 15:00. Au fost implicate doua autoturisme in care se aflau in total cinci persoane, intre care doi minori. La sosirea echipelor de intervenție la fața locului, una dintre persoanele…

