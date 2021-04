Accident în Capitală. Patru oameni, răniți – VIDEO Doua mașini au fost implicate, sambata, intr-un accident ce s-a produs in București. Din primele informații reiese ca șoferii celor doua autoturisme, dar și doi pasageri au fost raniți, potrivit Digi24. Accidentul a avut loc in sectorul 4 al Capitalei. Condițiile in care s-a produs nefericitul eveniment rutier nu sunt deocamdata cunoscute, ce se știe […] The post Accident in Capitala. Patru oameni, raniți - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

