Accident în Capitală. O maşină a Poliţiei a fost implicată In urma accidentului, unul dintre politistii aflati in masina IGPR a fost ranit usor si transportat la spital pentru evaluare. Potrivit politistilor rutieri, in urma accidentului a fost avariat si un autoturism parcat in zona accidentului. Din primele date a reiesit ca o masina condusa de un sofer de 61 de ani ar fi iesit din curtea unei societati comerciale si nu a acordat prioritate masinii de Politie care se deplasa regulamentar pe bulevard. Ambii soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in contextul in care a lovit cu masina o minora de 5 ani si a parasit zona fara incuviintarea Politiei.

