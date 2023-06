Accident în Capitală! O ambulanță a intrat într-un tramvai Un accident a avut loc, in București, pe bulevardul Ștefan cel Mare. Din primele informații, șoferul unei ambulanțe a scapat autovehiculul de sub control și a intrat direct intr-un tramvai . Ambulanța ar fi plecat de la Spitalul Floreasca, iar șoferul acesteia a izbit in plin un tramvai. Din fericire, nu au fost inregistrate victime la locul accidentului. Forțele de ordine intervin pentru a elibera șinele de tramvai și pentru a fluidiza traficul in zona. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

