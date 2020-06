Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intre doua tramvaie, in apropierea Cimitirului Bellu din Capitala. Este vorba de doua tramvaie de pe liniile 7 si linia 11 care s-ar fi lovit din cauza unui macaz defect. Conform pompierilor militari sapte persoane au fost ranite usor.

- Margherita de la Clejani a fost autoarea unui accident grav din Capitala chiar in dimineața zilei de sambata, scrie Cancan . Conform primelor informații, incidentul rutier a avut loc pe strada Norilor din București, iar Margherita ar fi afișat un comportament suspect fața de oamenii legii, lucru ce…

- Accident grav in capitala, cu implicarea a trei autoturisme. Poliția și Departamentul IGSU au fost alertate in seara zilei de ieri, pe șoseaua Balcani din capitala, pentru a interveni la descarcerarea unei persoane in urma unui accident de circulație. Din cauza traumatismelor multiple, persoana ulterior…

- Un accident rutier s-a produs, sambata, pe Bd. Constantin Brancoveanu din Bucuresti, unde un sofer a intrat cu masina in alte trei autoturisme care se aflau in mers si apoi s-a rasturnat, fiind ranit, potrivit news.ro.”In jurul orei 17.20, conducatorul unui auto care se deplasa pe Bd. Constantin…

- Municipiul Bucuresti inregistreaza, in acest moment, un nou episod de cresteri ale valorilor particulelor in suspensie PM10, care sunt inregistrate la statiile de monitorizare a calitatii aerului amplasate in zonele Mihai Bravu, Cercul Militar si Lacul Morii, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Activitatile publice sau private care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise, a anuntat ieri secretarul de stat Raed Arafat. Ieri, la amiaza, autoritatile au confirmat inca doua cazuri de infectare: o femeie de 42 de ani din Capitala si una de 70 de ani din Mures, numarul persoanelor infectate…

- O pasagera din Constanta a fost ranita dupa ce masina in care se afla a fost proiectata in alte trei autoturisme parcate.Potrivit IPJ Tulcea, in dupa amiaza zilei de 5 martie a.c., un barbat de 53 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto pe strada 1848, din municipiu, nu s a asigurat la schimbarea…