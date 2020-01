Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc joi seara pe Calea Plevnei din Capitala. Au fost implicate 4 autoturisme, o ambulanta cu pacient, un microbuz cu pasageri. In total sunt 21 de persoane in vehiculele implicate. Pana in acest moment, sase persoane necesita ingrijiri medicale, din care patru au fost…

- Mai multe mașini, inclusiv o ambulanța care transporta un pacient și un microbuz cu pasageri, au fost implicate, joi seara, intr-un accident petrecut in București. Patru victime au fost preluate de SMURD și transportate la spital.

- Un accident rutier grav a avut loc joi seara pe Calea Plevnei din Capitala. Sunt implicate 4 autoturisme, o ambulanța cu pacient, un microbuz cu pasageri.In total sunt 21 de persoane in vehiculele implicate. Doua victime sunt preluate și transportate spre spital. Acționeaza cinci autospeciale…

- Incident socant in cartierul Drumul Taberei din Capitala. Doua masini au cazut una peste alta intr-o groapa uriasa sapata de angajatii RADET si care era prost semnalizata. Un sofer care a trecut prin zona putin dupa ora 22.00 a cazut in groapa uriasa care a inghitit masina cu totul. Soferul, nici nu…

- Cateva sute de familii din sectoarele 1 și 5 ale Capitalei nu vor avea in aceasta noapte apa calda și caldura. Remedierea ar putea dura pana la 48 de ore, anunța ELCEN. Cauza este un cazan vechi de 60 de ani care a explodat sambata seara. Din aceasta cauza ELCEN nu mai poate alimenta cum The post Doua…

- Un tramvai 41 s-a ciocnit in aceasta dimineața cu un autobuz 641 care circula pe aceeași linie. Accidentul a avut loc la Piața Presei Libere , in intersecție, in jurul orei 6.00. In urma impactului, vatmanul, șoferul autobuzului și patru pasageri au fost raniți. In zona au fost trimise mai multe echipaje…

- Un accident grav in care a fost implicata o Ambulanța in misiunea a avut loc in noaptea de vineri spre sambatat in Cluj-Napoca. In jurul orei 2. 20, o Ambulanța care transporta un pacient spre spital a fost lovita violent de un autoturism. Accidentul a avut loc chiar in centrul Clujului, potrivit Mediafax.…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala. Actrița fusese internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii, iar in ultimele zile starea sa de sanatate se agravase. Reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. „Spitalul Elias anunța cu regret…