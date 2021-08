Accident în Câmpulung. O mașină s-a răsturnat și apoi a luat foc: Un mort și doi răniți O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara drumului, scrie Mediafax. In urma impactului, mașina a luat foc. O femeie in varsta de 80 de ani, din Campulung, pasagera in autoturism, a murit. Alte doua persoane, intre care șoferul și o femeie de 56 de ani, ambii din Campulung, au fost raniți.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei si s-a rasturnat, sambata dimineata, pe drumul national 73, la iesirea din orasul Campulung, autoturismul luand foc. In accident o pasagera a murit pe loc, iar alta a fost grav ranita, avand arsuri pe o treime din suprafata corpului. Conform…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, pe DN73, in apropiere de Pitești și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, un șofer de 56 de ani, din Campulung, a pierdut controlul mașinii pe care […] The post…

- Conform datelor furnizate de Politia judeteana Arges, accidentul a avut loc sambata dimineata pe DN 73, la iesirea din Campulung. Un barbat de 56 de ani, din Campulung, care conducea un autoturism pe DN 73, din directia Pitesti catre Campulung, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung, și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre…

- Un copil in varsta de 4 ani a decedat, sambata, el aflandu-se, impreuna cu trei frati ai sai, intr-un autoturism rasturnat intr-un parau de pe marginea DJ 608, in localitatea Cornereva, la volan aflandu-se mama lor, in varsta de 27 ani, care nu poseda permis de conducerem, informeaza IPJ Caras-Severin,…

- Trei tineri au fost raniți, in noaptea de miercuri spre joi, de o mașina condusa de un barbat de 24 de ani, in Pitești, județul Argeș. Potrivit Poliției Argeș, cei trei pietoni, toți in varsta de 17 ani, au suferit rani ușoare. Polițiștii au stabilit ca accidentul a fost produs de un…

- Un accident grav provocat de un șofer beat a avut loc sambata in Dolj. Patru persoane au fost ranite și una a murit. Accidentul s-a produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț, potrivit Mediafax. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat intr-un șanț.…

- In aceasta noapte, in jurul orei 22.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22, dinspre Constanta spre Tulcea, la iesire din localitatea Mihai Viteazu. Andreea Iliescu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta spune ca "la fata locului, politistii au…