ACCIDENT în Bunești. Un autoturism s-ar fi aprins în urma impactului cu altă mașină Un accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp pe raza localitații Bunești. La fața locului acționeaza doua autospeciale și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. “Din primele informații, ar fi vorba despre doua autoturisme avariate, dintre care unul s-a aprins, iar flacarile au fost stinse de catre participanți la trafic pana la sosirea pompierilor. O persoana este consultata in aceste momente, fiind in stare de conștiența și cooperanta”, a informat ISU Cluj. ACTUALIZARE: La data de 17 august, in jurul orei 12.40, polițiștii au fost sesizați pentru… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

