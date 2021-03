ACCIDENT în Bunești, o mașină a intrat în șanț Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 22:15, in localitatea Bunești. Din primele informații, un autoturism a intrat intr-un șanț. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj de prim-ajutor, dar și polițiștii. O persoana e posibil sa fie incarcerata. Revenim cu detalii! Articolul ACCIDENT in Bunești, o mașina a intrat in șanț apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 22:15, in localitatea Bunești. Din primele informații, un autoturism a intrat intr-un șanț. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj de prim-ajutor,…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, inainte de ora 21, ca o mașina s-a rasturnat, in municipiul Dej. Evenimentul rutier s-a petrecut pe strada Macazului. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj de prim-ajutor,…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, inainte de ora 15, in localitatea Cașeiu. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autovehicule, iar doua persoane ar avea nevoie de ingrijiri medicale. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13, pe DN1C, in localitatea Bunești. Din primele informații, o autoutilitara și un autoturism au fost implicate in accident. Revenim cu detalii! Articolul ACCIDENT in Bunești, impact intre o mașina și o autoutilitara – FOTO apare prima data…

- Un accident de circulație a avut loc aseara, puțin inainte de ora 22, pe strada Dejului din municipiul Gherla. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe strada Dejului din Gherla. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din…

- Un accident de circulație a avut loc, in urma cu puțin timp, pe DN1C, in localitatea Cațcau. Din primele informații, doua autovehicule sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, mai multe echipaje…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:15, in localitatea Bunești, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. In accident sunt implicate mai multe autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:15, in localitatea Bunești. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Revenim cu detalii! Articolul ULTIMA ORA: ACCIDENT…