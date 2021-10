Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat, vineri, de numarul mare de cazuri de COVID-19 din Bucuresti, precizand ca Municipalitatea a detasat personal la Serviciul de ambulanta. “Ma ingrijoreaza si tot ce a tinut de noi am facut in acest sens. Adica ne-a cerut Ambulanta oameni…

- Un barbat inconștient a fost adus la Spitalul Victor Babeș din Capitala, cu o mașina personala, de catre trei persoane. Oamenii au precizat ca barbatul nu se simțea deloc bine din cauza coronavirusului, insa dupa ce medicii l-au consultat, au realizat ca barbatul era deja mort. O mașina particulara,…

- Oamenii legii din Neamț au gasit in masina unui barbat de 32 ani, din judetul Alba, trufe in valoare de 91.000 lei, pentru care nu a putut prezenta documentele de provenienta. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt a declarat, luni, ca barbatul a fost oprit pe drumul national 12 C, in localitatea Ticos Floarea,…

- O tanara de 18 ani și doi barbați, de 69 și, respectiv, 51 de ani au ajuns la spital, in urma a doua evenimente rutiere petrecute marți dupa-amiaza pe doua șosele din județul Gurgiu. Primul accident a fost inregistrat in comuna Malu, in eveniment fiind implicate, potrivit Poliției Giurgiu, un autoturism…

- Grav accident rutier in aceasta dupa-amiaza in București. Un autoturism a fost lovit de un tramvai in sectorul 6 din Capitala, dupa ce șoferul a intrat pe șine. Circulația in zona este blocata, iar pompierii au fost chemați pentru descarcerarea șoferului.

- Amenzi in valoare de peste 30.000 de lei au fost aplicate, in noaptea de sambata spre duminica, de politisti in Bucuresti, fiind depistati trei soferi drogati si patru aflati sub influenta bauturilor alcoolice. De asemenea, politistii au retinut peste 21 de permise de conducere. Potrivit unui comunicat…

- Trei persoane au fost ranite, dintre care doi politisti, in urma unui accident produs, sambata, in Barlad, intre o masina de politie aflata in misiune si un autoturism. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu, cele trei victime prezinta multiple traumatisme cranio-cerebrale si…

- Un protestatar nemulțumit de functionarea sistemului judiciar s-a urcat, vineri, pe fatada cladirii ICCJ. Nu este inca clar ce revendica acesta. La fața locului s-au deplasat pentru negocieri ofițeri de poliție. Protestatarul s-a cațarat pana la nivelul mezanin al cladirii. La sediul ICCJ au fost chemate…