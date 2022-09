Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu doi raniți ușor și trei autoturisme implicate, sambata dimineața, in zona Penny Broșteni. Conform martorilor oculari, șoferul unui autoturism care se deplasa pe Aleea Sporturilor catre Contactoare a vazut tarziu un autobuz aflat in stație, a incercat sa il ocoleasca, a patruns pe contrasens…

- Șase persoane, intre care un copil, au fost ranite, marți dimineața, la intersecția a doua drumuri județene din Buzau, intre Glodeanu Siliștea și Cotorca. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, dirijat de polițiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Traficul este blocat pe DN10, in zona localitații Siriu, din cauza unui accident rutier soldat cu trei victime. Conform datelor IPJ Buzau, un autoturism a intrat in coliziune cu un o caruța, trei persoane persoane fiind ranite. La fața locului sunt prezente mai multe echipaje de poliție și ambulanța.…

- Un accident rutier in care au fostimplicate o ambulanța SAJ și un autoturism s-a produs, marți seara, pe strada Oltului din cartierul buzoian 23 August. Din primele date de la fața locului a reieșit ca ambulanța condusa de catre un șofer buzoian, in varsta de 41 de ani, pe strada Carpați catre intersecția…

- O tanara de 22 de ani, din Satu Mare, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe strada Avram Iancu, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a tamponat cu alte doua masini, staționate pe partea dreapta a aceluiași sens de deplasare. In urma producerii evenimentului rutier, a rezultat…

- Un grav accident de circulație a avut loc vineri, 24 iunie, in județul Constanța, Romania. Din primele informații, șase persoane au ajuns la spital dupa coliziunea dintre doua autoturisme.Doua dintre cele șase victime sunt in coma.

- Articolul VIDEO Exercițiu pe drumul european E85, pentru testarea reacției in cazul unui accident in lanț, cu multe victime se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii care au circulat joi, la pranz, pe DN2 E85 au putut surprinde, in apropiere de Buzau, o desfașurare impresionanta de forțe. Parea…

- Cinci tineri, intre care si lautari, au ajuns la spital in urma unui accident rutier, in care s-au rasturnat cu masina in afara partii carosabile. Evenimentul s-a produs la miezul noptii de luni spre marti, 13/14 iunie, pe E85, in localitatea Spataru, Buzau.