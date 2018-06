Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unei masini a murit, duminica seara, in urma impactului dintre vehiculul pe care il conducea si un camion. Accidentul s-a produs pe DN 13, in localitatea Fiser, judetul Brasov, traficul in zona desfasurandu-se cu dificultate, pe un singur fir, alternativ.

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72 Targoviste- Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 5 autoturisme. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, in urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1B, in localitatea Loloiasca, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren si un autobuz cu 40 de pasageri. Soferul autotrenului nu a pastrat distanta corespunzatoare si a intrat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Sibiu, pe DN1 Selimbar ndash; Talmaciu, la kilometrul 302 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului patru persoane au fost ranite doua grav si doua usor iar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca, din cauza unui accident rutier, este oprita circulatia pe prima banda a DN1 Bucuresti – Ploiesti, la kilometrul 20, în zona localitatii Saftica, judetul Ilfov.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca în judetul Cluj, pe DN1E60, în localitatea Floresti, este restrictionata circulatia pe sensul de mers Oradea - Cluj-Napoca din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate doua autovehicule.…