ACCIDENT ÎN BOGHIȘ! Două tinere au ajuns la spital Miercuri, 4 ianuarie a.c., la ora 09.13, pe drumul județean 191 D, in localitatea salajeana Boghiș, un barbat de 46 de ani, din Boghiș, in timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzator la pornirea de pe loc și nu a acordat prioritate de trecere vehiculelor. Astfel, in imprejurari ce urmeaza a fi constatate in urma cercetarilor, a intrat in coliziune laterala cu un autoturism, condus regulamentar pe direcția Valcau de Jos – Nușfalau, de o femeie de 39 de ani, din localitatea lazuri, județul Salaj. In urma accidentului rutier, doua tinere de 17 și 16 ani, pasagere in cel de-al doilea… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

