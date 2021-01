Accident în Bârsana: O ambulanță a ajuns în șanț Vineri, la ora 14.25, polițiștii din cadrul Secției 5 Ocna Sugatag au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ186, pe raza localitații Barsana. ”Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca o ambulanța, care se deplasa din direcția Oncești spre Stramtura, in timp ce se afla in depașirea unei coloane de autoturisme și avand semnalele acustice și luminoase in funcțiune, a intrat in coliziune laterala cu un alt autoturism, care intenționa sa efectueze un viraj spre stanga. Ambele autovehicule au parasit partea carosabila pe partea stanga a sensului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din Barsana a fost reținut pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. Tanarul a fost urmarit in trafic la finele saptamanii trecute de catre polițiștii Secției 5 Ocna Șogatag. In timp ce…

- Vineri 1 ianuarie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați cu privire la faptul ca in noaptea dintre ani o fetița in varsta de 11 ani a suferit arsura la mana in urma folosirii unei petarde. ”Din verificarile efectuate pana in acest moment a reieșit ca azi-noapte, in jurul orei…

- In perioada 25-27 decembrie, polițiștii maramureșeni au fost solicitați sa intervina la mai multe cazuri de violența in familie iar in doua situații s-a impus emiterea unor ordine de protecție provizorii. Unul dintre acestea a fost emis de polițiștii din Șomcuta Mare pe numele unui localnic care, pe…

- Joi, 24 decembrie, ora 14:16, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au fost sesizați despre faptul ca pe DJ 108A, in localitatea Farcașa, a avut loc un accident rutier soldat cu o victima. “La fața locului polițiștii au constat faptul ca un barbat de 33 ani din localitate, a condus un autoturism…

- accLuni, 21 decembrie, polițiștii din Ocna Șugatag au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 109F in localitatea Budești. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 72 de ani din Sighetu Marmației avand direcția de deplasare dinspre Baia Mare catre Sighetu Marmației, pe o…

- Duminica seara, 20 decembrie, in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca pe D.J. 186, in localitatea Barsana, a avut loc un accident de circulatie soldat cu o victima. La fața locului polițiștii au stabilit…

- Miercuri seara, 16 decembrie, ora 22.30, polițiștii din Ocna Șugatag impreuna cu cei din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe raza localitații Berbești. ”La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 45 de ani din Baia Mare a condus un autoturism dinspre Sighetu…

- Marți, 8 decembrie, la ora 16.57, polițiștii Secției 4 Leordina, au fost sesizați prin SNUAU 112 despre producerea unui accident de circulație pe DN 18 in Leordina. La fața locului polițiștii au constatat ca a avut loc un impact intre un autoturism condus dinspre Petrova spre Vișeu de Jos de catre un…