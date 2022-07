Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane care lucrau la remedierea problemelor aparute dupa ce un TIR a lovit un stalp, in localitatea Calimanești, județul Valcea, au fost ranite in momentul in care un tren a agațat stalpul și a angrenat caderea altora. Potrivit ISU Valcea, accidentul s-a petrecut in localitatea Calimanești,…

- UPDATE Cel putin 339 de copii au fost ucisi si peste 600 raniti de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat duminica Procuratura Generala. Razboiul din Rusia a ranit cel puțin 613 copii din 24 februarie, scrie Kyiv Independent. Potrivit Procuraturii Generale, 339 de copii au fost uciși pana pe…

- Trei copii mici și o femeie au ajuns marți noaptea la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul s-a produs in jurul orei 22.30 in zona localitații Geaca din județul Cluj. Au intervenit pompierii de la punctul de lucru din Mociu cu o autospeciala, alaturi de un echipaj de Ambulanța.…

- Zece persoane, printre care sapte copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, miercuri dupa-amiaza, in localitatea Loturi Enescu din municipiul Dorohoi, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Un accident rutier a avut loc in urma cu aproximativ 25 deminute in Piața Cipariu din Cluj-Napoca. Doua mașini, au fost implicate intr-un accident rutier in zona Piața Cipariu, la intersecția cu strada Traian Moșoiu. La fața locului s-au deplasat un echipaj ISU și o ambulanța SMURD. Revenim…

- Fortele ruse au ucis cel putin 226 de copii si au ranit alti 417 de la inceputul invaziei ruse in Ucraina pe 24 februarie, a anuntat, miercuri, Procuratura Generala a Ucrainei, relateaza The Kiev Independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O masina in care se aflau patru persoane, intre care si doi copii, s-a rasturnat pe camp, joi dimineata, pe autostrada A2, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Victimele erau constiente si au fost duse la spital, informeaza News.ro . Inspectoratul pentru…

- Un accident rutier a avut loc joi dimineața, 5 mai, pe Autostrada A2 București-Constanța, unde un șofer s-a izbit cu mașina de parapet. In urma impactului, doi adulți și 2 copii au fost raniți, potrivit site-ului local Ziua Constanța. Accidentul a avut loc pe A2 Km. 200- 203, in zona localitații Murfatlar…