Accident in Baicoi, cartier Liliesti. O soferita a intrat cu masina intr-un copac

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in sensul giratoriu de langa Metro Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, in care se aflau 7 participanti. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie, pompieri si o ambulanta SMURD. Traficul…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe strada Vega. Potrivit ISU Prahova, la fata locului au fost solicitate sa intervina echipaje de Politie si o descarcerare ISU. UPDATE: O singura masina a fost implicat, in care se aflau 3 persoane. Medicii asista medical victimele…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN1 in judetul Prahova in apropiere de intersectia cu localitatea Baicoi. Din primele inforematii un tractor si un autoturism au fost implicate in accident. In urma impactului extrem de violent roata tractorului a fost rupta iar autoturismul a fost…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe Centura de Vest a Ploiestiului, fiind implicate doua autoturisme. Potrivit ISU Prahova, un alt participant la trafic a sunat la 112 si a solicitat interventia echipajelor de Politie si a Descarcerarii, declarand ca exista victime prinse…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona orasului prahovean Baicoi, patru persoane, intre care un minor, fiind ranite. Traficul pe DN 1 nu a fost afectat in urma accidentului.Potrivit purtatorului de cuvant al politiei judetene…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona orasului prahovean Baicoi, patru persoane, intre care un minor, fiind ranite. Traficul pe DN 1 nu a fost afectat in urma accidentului.

- Un grav accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, la Baicoi. Trei masini au fost implicate intr-o coliziune. 5 persoane se aflau in autoturisme la momentul impactului. Una dintre ele a ramas incarcerata. Potrivit ISU Prahova, s-a solicitat interventia unui echipaj de la Descarcerare.…

- Accident rutier luni dimineata, intre Brasov si Ploiesti, in comuna Maneciu, sat Cheia. Un TIR incarcat cu bauturi racoritoare s a rasturnat iar altul blocheaza carosabilul.Se intervine cu o Descarcerare, un echipaj SMURD si o autospeciala de lucru cu apa si spuma.Potrivit ISU Prahova, soferul primului…