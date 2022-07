Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 iulie, la ora 17.48, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Ilba pe strada Aleea Școlii s-a produs un accident rutier cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat in fața unui imobil un autoturism și pe conducatorul acestuia,…

- Luni, 18 iulie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Europa din municipiu un conducator auto conduce haotic un autovehicul. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat autovehiculul in cauza și șoferul acestuia ca fiind un barbat de 56 de ani din Șimleu…

- Noaptea trecuta, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel 112 de catre o tanara de 25 de ani din municipiu cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de concubinul acesteia. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat de 29…

- Miercuri seara, in jurul orei 21.00, polițiștii rutieri baimareni au intervenit la un eveniment rutier, produs pe strada Dr. Victor Babeș, la intersecția cu strada Victoriei. Polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 59 de ani din Tauții Magherauș a condus un aututoturism, iar la un moment dat…

- Duminica, 29 mai, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați despre faptul ca pe D.J. 109 la intrare in localitatea Budești a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 78 de ani din Giulești a condus un autoturism inspre Budești, iar, la un…

- Azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.J. 182, strada Mireșului din oraș, a avut loc un eveniment rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 17 ani a condus un autoturism din direcția localitații Mireșu…

- Azi-noapte, polițiștii din Seini, in timp ce se aflau in patrulare, au identificat un autoturism, care se deplasa din direcția municipiului Baia Mare inspre orașul Seini, iar in timpul deplasarii, conducatorul autoturismului a acroșat indicatoarele aflate in sensul giratoriu. La volanul autoturismului,…

- Miercuri, 4 mai, la ora 15.25, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane, in localitatea Buciumi. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 43 de ani din Republica Moldova,…