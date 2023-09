Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Sectia Costesti au intervenit astazi, 23 septembrie 2023, cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat pentru a asigurara masuri PSI si ajutor calificat la nevoie, in cazul unui autoturism intrat intr un stalp in comuna Buzoesti.Pompierii de la Sectia…

- Un copil de 14 ani, aflat pe o trotineta electrica, a fost implicat intr-un accident rutier. Incidentul a avut loc in municipiul Pitești, in cartierul Prundu. Citește și: Argeș. Motociclist ranit in accident In urma impactului a rezultat o victima, un baiat in varsta de 14 ani, care era conștient, insa…

- ISU Arges a intervenit pentru doua incidente din judet, un accident din localitatea Maracineni si unul din orasul Mioveni. In Maracineni, un copil de 2 ani a fost lovit de o masina si a suferit un traumatism la cap. In Mioveni, un biciclist de 53 de ani a murit in urma unei coliziuni cu o masina condusa…

- Un eveniment rutier a avut loc in judet in cursul nopții de joi spre vineri (27 spre 28 iulie), dupa cum ne-au informat cei de la ISU Arges. Pompierii de la Secția Costești au acționat cu o autospeciala de intervenție și cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat la un accident rutier produs in […]

- FOTO: ACCIDENT la Cetatea de Balta. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp de pe marginea drumului Un accident rutier s-a produs duminica dimineața, pe raza localitații Cetatea de Balta. Un șofer a ajuns la spital dupa ce a rupt cu mașina un stalp de pe marginea drumului. …

- Un accident rutier s-a produs, miercuri seara, in municipiul Pitești, str. Armand Calinescu. Este vorba despre un autoturism care a lovit un semafor. Citește și: Alți doi vitezomani au ramas fara permis in Argeș! Cu cat goneau “Intervin pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospeciala de intervenție…

- Un accident rutier cu urmari dintre cele mai grave s-a produs in dimineața zilei de luni, 3 iulie, in orașul Costești, in Parvu Roșu. Un autoturism a intrat intr-un copac, potrivit celor de la ISU Argeș. Citește și: Astazi se afișeaza rezultatele la bac Au intervenit pompierii cu o autospecila de stingere,…