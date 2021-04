Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe Calea Martirilor din Timișoara. O femeie de 28 de ani a condus un autoturism pe Calea Martirilor dinspre Giroc inspre Timișoara, iar la intersecția cu strada Magura a patruns pe contrasens intrand in coliziune cu un autoturism condus…

- Pompierii timisoreni au fost solicitati, vineri, la ora 8:23, sa intervina la un accident rutier, mașina rasturnata in afara parții carosabile pe DN 69, in apropiere de Timisoara. The post Un sofer a ajuns la spital in Timisoara, dupa ce s-a rasturnat cu masina si s-a izbit de un stalp appeared first…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe șoseaua care leaga localitațile timișene Remetea Mare și Bucovaț. „O femeie in varsta de 46 de ani a condus un autoturism pe DJ 609F, dinspre localitatea Remetea Mare spre Moșnița Veche, iar la un moment dat, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa amiaza pe șoselele din Timiș. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit violent de un tir. In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat. Medicii de pe ambulanța sosiți la locul accidentului n-au mai putut face…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 56, șoseaua care leaga Timișoara de frontiera cu Serbia. Un TIR și o mașina s-au ciocnit, pe porțiunea dintre localitațile timișene Șag și Jebel. In urma impactului, șoferul autoturismului a murit. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- Un grav accident de circulație s-a produs, in aceasta dimineața, pe drumul european E70, la ieșirea din localitatea Remetea Mare, spre Timișoara. Pompierii au intrat in alerta, in jurul orei 08:25, cand a fost primit apelul la 112. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție…

- Joi, 28 ianuarie, ora 15.50, polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Repezii. In urma cercetarii la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 33 de ani din Saliștea de Sus, aflat la volanul unui autoturism, a intrat in coliziune cu un…

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…