Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, joi, in apropiere de Albina. Doua persoane, printre care un copil, au ajuns la spital dupa ce o șoferița a pierdut controlul volanului din cauza poleiului, ajungand pe contrasens.

- Poleiul face primele victime in Timiș. Doua persoane au fost ranite, joi dimineața, in urma unui accident. „O femeie in varsta de 34 de ani a condus un autoturism pe DJ 592, dinspre localitatea Moșnița Noua inspre localitatea Chevereșu Mare, iar la km 13+900 de m a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Un accident cu trei masini implicate a avut loc duminica noaptea (5 spre 6 decembrie), pe DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov, in Arges, cand o soferita de 19 ani a ajuns pe contrasens. Patru persoane, printre care si un copil, sunt ranite.

- Poliția a fost sesizata astazi, in jurul orei 12:25, cu privire la faptul ca pe DJ 107N, la intrare in localitate Someșu Rece a avut loc un eveniment rutier, fiind sesizat un autovehicul rasturnat in afara parții carosabile. Din primele informații, conducatoarea unui autoturism, de 31 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Un accident in lant a avut loc la Cluj-Napoca, el fiind provocat de o tanara șoferița. Sase masini au fost implicate, iar o persoana a fost ranita si a ajuns la spital, informeaza Observatornews . Conducatoarea auto de 19 ani, care se deplasa pe banda intai, ar fi intenționat sa schimbe banda de circulație…

- Accidentul rutier a avut loc sambata pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. O tanara de 19 ani aflata la volan a lovit o alta mașina in trafic. In urma impactului, s-a produs o ciocnire in lanț, iar un barbat a fost ranit și dus la spital, potrivit site-ului local Monitorul de Cluj.Incidentul a avut…

O femeie a fost injunghiata intr-un centru comercial din Cluj-Napoca, in aceasta seara, de catre un tanar de 17 ani, care apoi a disparut. Conform unor informații, ar fi vorba despre un magazin Lidl...

Incidența a ajuns la 9,73 cazuri la mia de locuitori in județ, in creștere fața de zilele anterioare. Tot peste 10 la mie este și municipiul Cluj-Napoca, unde rata infectarilor a ajuns la 11,53, in...