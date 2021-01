ACCIDENT în Aluniș. S-a izbit cu autovehiculul de un gard – FOTO Un accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea clujeana Aluniș. Din primele informații, conducatorul unei autoutilitare, in varsta de 52 de ani, din comuna Aluniș, care se deplasa pe DJ 161, din direcția Aluniș spre Iclod, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu gardul unui imobil. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Cluj, un echipaj medical, dar și polițiștii. In urma evenimentului, acesta a fost transportat la o unitate medicala in vederea acordarii ingrijirilor de specialitate.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

