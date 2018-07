Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 pe podul de la Agigea.Din primele informatii mai multe masini au fost implicate, iar o persoana ar fi fost ranita. In zona se circula alternativ pe o singura banda. Din cauza accidentului traficul este ingreunat. Potrivit IPJ Constanta, sase…

- Circulația rutiera se desfașoara ingreunat, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, sensul spre Constanța, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei mașini. O persoana a fost ranita ușor.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația…

- Un accident rutier s-a produs astazi (sambata) pe E85, la ieșire din Domnești spre Tișița. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, in accident au fost implicate doua autoturisme și a rezultat ranirea unei persoane, pasagera intr-una dintre mașini, care a fost transportata la spital. La fața…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in parcarea hipermarketului Vivo din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 17:20, un barbat, de 47 de ani, avand stationat autoturismul in parcarea exterioara a hipermaketului VIVO, din Constanta, in momentul plecarii de pe loc,pe…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident petrecut, marti, pe DN1. Soferul unuia dintre autoturismele lovite a ramas incarcerat. Traficul in zona a fost restrictionat pentru cateva zeci de minute.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. O tanara de 25 de ani a fost ranita. Potrivit IPJ Constanta, la data de 4 mai a.c., ora 16:18, un barbat, in varsta de 68 de ani, a condus un autoturism pe strada Ion Lahovari, dinspre bulevardul Mamaia.In momentul in care…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul rutier este oprit, pe a doua banda a Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers dintre Bucuresti spre Constanta, in dreptul kilometrului 180, dupa ce o masina s-a rasturnat, iar o persoana a fost ranita grav, aceasta fiind transportata la spital cu elicopterul.

- Circulatia se desfasoara cu dificultate luni pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, sensul de mers catre Capitala din cauza unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism.