Accident HORROR în Tulcea: 3 oameni au MURIT pe loc! Sunt şi alţi 3 răniţi! Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Persoana aflata la volan, in varsta de 20 de ani, in timp ce se deplasa pe ruta Agighiol – Tulcea, la intrarea in […] The post Accident HORROR in Tulcea: 3 oameni au MURIT pe loc! Sunt si alti 3 raniti! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

