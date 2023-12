Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident grav s-a produs vineri seara la iesirea din Oradea spre Nojorid, in zona aeroportului. O persoana a fost incarcerata si a fost grav ranita, iar alta a intrat in stop cardio respirator si a decedat. “Una dintre victime a fost incarcerata dar constienta si se afla in cod rosu medical.…

- Bilanț tragic dupa un accident care a avut loc in seara zilei de duminica, 3 decembrie, pe drumul comunal 65, care leaga localitațile Dumbraveni și Bursuceni, dupa impactul dintre un BMW și un VW. O tanara de 24 de ani a murit la locul impactului, iar celelalte trei persoane implicate in accident ...

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara pe drumul care face legatura intre Dumbraveni și localitatea Bursuceni din comuna Verești. Potrivit ISU Suceava in accident au fost implicate doua mașini. In urma impactului patru persoane au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari…

- Conditiile meteo vitrege si neatentia au stat la baza unui accident grav produs luni dimineata pe DN 69 in apropiere de Sanandrei. Un barbat, in varsta de 37 de ani, a condus un autoturism pe DN 69, iar la un moment dat, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu ...…

- O masina s-a rasturnat, joi, pe DE 85, la Letcani, in judetul Iasi, iar o persoana a murit si trei au fost ranite, potrivit news.ro.”Accident rutier produs pe E85, in zona localitatii Letcani. O masina rasturnata”, a anuntat, joi, ISU Iasi.La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale,…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe E85, in zona localitatii Letcani din judetul Iasi.Din primele informatii o masina s a rasturnat.La locul solicitarii s a deplasat initial o autospeciala de interventie si stingere cu modul de descarcerare si acordarea primului ajutor calificat si echipajul de…

- Un alt accident a avut loc, in aceasta seara, de aceasta data in județul Constanța! In urma impactului dintre doua mașini și o autoutilitara, o persoana și-a pierdut viața, in timp ce alte doua se afla in stare grava la spital.

- Un alt accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin, de aceasta data pe o trecere de pietoni din Vrancea. O masina a spulberat trei persoane, dintre care doua au murit in urma impactului cu autoturismul, iar alta se afla in stare grava la sipital.