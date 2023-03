Accident groaznic în Grecia. 32 de morți și 85 de răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit. FOTO&VIDEO Cel puțin 32 de oameni au murit și alți 85 au fost raniți, marți seara, in Grecia, dupa ce un tren de pasageri care transporta peste 350 de persoane s-a ciocnit cu un tren de marfa. Accidentul s-a produs marti seara, cu putin inainte de miezul noptii, in Tempi, in centrul Greciei, in apropiere de orasul Larissa, a anuntat serviciul de pompieri grec, transmite CNN. UPDATE: Cel mai recent bilant anuntat de autoritati arata ca cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite in urma accidentului, Cauza acestuia nu a fost inca stabilita. STIRE INITIALA: Echipele de salvare cauta cu disperare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- UPDATE: Cel mai recent bilant anuntat de autoritati arata ca cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite in urma accidentului, Cauza acestuia nu a fost inca stabilita. Echipele de salvare cauta cu disperare supravietuitori. "Tocmai am auzit o bubuitura... vagonul (trenului) a inceput sa se…

