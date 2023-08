Accident groaznic în 2 Mai! Doi morți, după ce o mașină a intrat într-un grup de persoane Vin vești rele de pe litoral in aceasta dimineața de sambata. Serviciul de Ambulanța Județean Constanța a fost apelat la numarul 112, sambata dimineața, 19 august, la ieșirea din localitatea 2 Mai, pentru un accident rutier, conform unui comunicat al Ambulanței. Din primele date, un autoturism a lovit un grup de pietoni format din 8 persoane. Au murit pe loc un tanar de aproximativ 18-20 ani și o tanara de aproximativ 18-20 ani, pietoni ”In data de 19.08.2023, ora 05:20 am fost solicitati prin serviciul 112, in judetul Constanta – DN39/E87 (Mangalia-Vama Veche) la iesirea din localitatea 2 Mai,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un autovehicul a spulberat un grup de 8 pietoni in localitatea constanțeana 2 Mai in circumstanțe care urmeaza sa fie lamurite de Poliția Rutiera.

- Accident mortal in orașul Ovidiu din județul Constanța! Un barbat in varsta de 63 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost spulberat de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul are vasta de 24 de ani.

- La data de 19 iunie a.c., polițiștii orașului Horezu au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu victime, in localitatea Slatioara. Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca, s-ar fi produs o coliziune intre 2 autoturisme pe DN 67, km 145 +800…

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…