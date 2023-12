Accident grav z duminică, la Timișoara Accident grav z duminica, la Timișoara. Un barbat in varsta de 39 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca iar la intersecția cu strada Munteniei ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara in varsta de 19 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv un barbat in varsta de 42 de ani, pasager in autoturismul condus de tanara in varsta de 19 ani. Ambii șoferi a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. sursa foto: Info Trafic județul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dimineața, puțin dupa ora 10:00, in aporpiere de Timișoara. „Un barbat in varsta de 70 de ani, a condus un autoturism pe strada Cometei, iar la intersecția cu Calea Ghirodei ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani. In urma…

- Un grav accident de circulație s-a produs duminica seara, pe drumul care leaga Timișoara de Lugoj. In accident au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane, o autoutilitara, in care se afla doar conducatorul și un autocar cu 52 persoane. „Un barbat, in varsta…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam dinspre strada Simion Barnuțiu, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 48 de ani, care ulterior a fost proiectat pe sensul opus de circulație intr-un alt autoturism condus…

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, a condus un autoturism, iar la ieșirea de pe o proprietate privata alaturata drumului public, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 36 de ani, care se deplasa pe strada Matasari, dinspre strada Lalelelor spre strada Palmierilor.…

- O femeie in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Vasile Georgevici dinspre strada Anton Bacalbașa iar la intersecție cu strada Ovidiu Cotruș, a intrat in coliziune cu un microbuz, condus de un tanar in varsta de 21 de ani. In urma impactului au rezultat patru victime, respectiv femeia…

- Accident grav duminica la Timișoara. Un barbat in varsta de 37 de ani a condus un autoturism pe strada Cerna dinspre strada doctor Aurel Podeanu iar la intersecția cu bld. 1 decembrie 1918, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 28 de ani. In urma impactului, au…

- Un barbat a fost ranit in urma unui accident rutier produs astazi pe DN 64, la Ganeasa, judetul Olt. Din primele verificari la fata locului, polițiștii au constatat faptul ca, in eveniment, au fost implicate doua autoturisme, respectiv un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani, din municipiul…

- Un barbat a condus un microbuz pe strada Sfantul Andrei din localitatea Sanandrei dinspre Satchinez inspre municipiul Timișoara, iar la intersecție cu strada Primaverii a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar in varsta de 19 ani. In urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv…