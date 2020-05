ACCIDENT GRAV! VICTIMA DE 63 DE ANI A FOST TRANSPORTATA LA SPITAL Accident grav de circulație pe Drumul Județean 108 A Un barbat, in varsta de 63 de ani, din municipiul Zalau, a fost victima unui accident de circulație produs pe Drumul Județean 108 A. Evenimentul a avut loc vineri seara, 8 mai a.c., la ora 19.17. La data și ora menționata, un tanar de 22 de ani, din comuna Romanași, conducea autoturismul pe drumul menționat, iar in localitatea Paușa, a pierdut controlul direcției de deplasare și a accident grav un zalauan de 63 de ani, care se afla in spatele propriului autoturism, parcat regulamentar. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

